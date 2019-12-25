Определились два рейса, которые не вылетят из Пулково в пятницу

Свои рейсы отменили авиакомпании "Уральские авиалинии" и Red Wings.

В пятницу, 10 июля, стало известно о том, что в пятницу из Пулково не вылетят два рейса. Об этом свидетельствует онлайн-табло аэропорта.

Так, свои рейсы отменили лишь две авиакомпании "Уральские авиалинии" и Red Wings. Петербуржцы не смогут отправиться в Тюмень и Екатеринбург.

Стоит отметить, что остальные 73 прямых рейса идут по расписанию, никаких задержек нет.

Ранее мы сообщали о том, что городская администрация просит петербуржцев не спасать птиц в парках.

Фото:pixabay