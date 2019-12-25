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Определились два рейса, которые не вылетят из Пулково в пятницу
Сегодня, 7:05
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IRINA_CHALKINA

Определились два рейса, которые не вылетят из Пулково в пятницу

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Свои рейсы отменили авиакомпании "Уральские авиалинии" и Red Wings.

В пятницу, 10 июля, стало известно о том, что в пятницу из Пулково не вылетят два рейса. Об этом свидетельствует онлайн-табло аэропорта. 

Так, свои рейсы отменили лишь две авиакомпании "Уральские авиалинии" и Red Wings. Петербуржцы не смогут отправиться  в Тюмень и Екатеринбург. 

Стоит отметить, что остальные 73 прямых рейса идут по расписанию, никаких задержек нет. 

Ранее мы сообщали о том, что городская администрация просит петербуржцев не спасать птиц в парках.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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