В пятницу состоится этап международной серии Гран При по самбо среди женщин

На ковры выйдут 28 спортсменок.

В пятницу, 29 августа, в Петербурге пройдет этап международной серии Гран При по самбо среди женщин. Об этом в своем tg-канале сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

В конкурсе примут участие 28 спортсменок. На турнире будут девушки из пяти стран. В составе сборной России заявлено семь петербурженок.

В этом году по обновленному формату Гран При в каждой весовой категории будут бороться только четыре спортсмена — двое по итогам чемпионата и Кубка России, один иностранный самбист и один представитель региона, где проходит Гран При, а именно — Петербурга. Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Соревнования пройдут в СК "Академия волейбола Платонова". Начало соревнований в 19.00.

Ранее мы писали, что фестиваль "Будь с Городом!" пройдет на Дворцовой площади.

Фото: Telegram / Пиотровский Online