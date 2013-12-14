 Фестиваль "Будь с Городом!" пройдет на Дворцовой площади 

Гостей приглашают на концерт. Перед жителями выступят Полина Гагарина, Uma2rman, Ilya Fisherman и Настя Мамита.

В Петербурге пройдет фестиваль "Будь с Городом!". Он состоится 30 августа на Дворцовой площади. Начало гуляний в 17:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района.

Уже в 9 раз в Северной столице реализуется социально-благотворительный проект "Будь с Городом!". Год семьи станет центральной темой.

Гостей приглашают на концерт. Перед жителями выступят Полина Гагарина, Uma2rman, Ilya Fisherman и Настя Мамита.

На Дворцовой площади будут представлены петербургские некоммерческие организации, которые проведут лекции и мастер-классы. Кроме того, НКО расскажут о своей деятельности. Вход на праздник свободный.

Ранее мы писали, что в ФДМ 28 сентября состоится премьера спектакля "Сказка о царе Салтане".

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского