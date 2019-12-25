Циклонический вихрь принесет в Петербург тепло и грозы

Сегодня в городе на Неве ожидается +22…+24 градуса.

В пятницу, 3 июля, метеорологические условия в Петербурге будет определять теплый сектор обширного циклонического вихря. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Лишь на востоке области еще прошумят короткие грозовые дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха сегодня в городе на Неве составит +22…+24 градуса. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5-10 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что на реки и каналы Петербурга вышли всего 50% судов.

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