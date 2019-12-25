На реки и каналы Петербурга вышли всего 50% судов

С 28 июня в городе разрешили открыть сезон навигации.

С 28 июня в Петербурге разрешили открыть сезон навигации. С этого дня почти все компании-перевозчики возобновили движение судов по рекам и каналам города. Об этом заявил президент Ассоциации владельцев пассажирских судов Петербурга Владимир Родионов в беседе с РБК.

По словам специалиста, минувшие выходные показали, что жители и гости города соскучились по свежему морскому воздуху. По его мнению, прогулки по рекам и каналам являются лучшей терапией после нескольких месяцев самоизоляции.

Сегодня у компаний, которые входят в Ассоциацию, имеется в наличии 218 судов. Однако в пассажирских перевозках задействовано всего 50% флота. Это связано с ограниченным спросом на услуги водного транспорта (в том числе из-за падения доходов населения), необходимостью оптимизации расходов, а также с действующими ограничениями – на борту судов до сих пор запрещено питание, экскурсионное обслуживание и т.п.

Владимир Родионов рассказал, что все еще не работают скоростные суда компаний на маршруте Санкт-Петербург — Петергоф. Судоходная компания "Белые ночи" начнет работу в ближайшее время после проведения ежегодного освидетельствования судов.

Ранее мы писали, что Летний сад в Петербурге откроют с 15 июля.

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