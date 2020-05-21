В пятницу погода в Петербурге будет дождливой

В пятницу, 27 мая, в Петербурге ожидается облачная погода. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу.
Ночью и днем в Петербурге будут идти дожди. Ночью столбики термометров покажут 6-8 градусов, а днем – 12-14 градусов тепла. Ветер юго-западный, его скорость будет достигать 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление понизиться до 744 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
В Ленобласти также пройдут дожди, там температура воздуха будет немного выше, 10-15 градусов, передает пресс-служба главного управления МЧС РФ по области.
Ранее мы сообщали, что к летнему сезону готовы 14 пляжей в Курортном районе Петербурга. По мнению петербуржцев, лучшим пляжем этого лета "Золотой".
Фото: Piter.tv
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