В пятницу погода в Петербурге будет дождливой

Ночью столбики термометров покажут 6-8 градусов, а днем – 12-14 градусов тепла.

В пятницу, 27 мая, в Петербурге ожидается облачная погода. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Ночью и днем в Петербурге будут идти дожди. Ночью столбики термометров покажут 6-8 градусов, а днем – 12-14 градусов тепла. Ветер юго-западный, его скорость будет достигать 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление понизиться до 744 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В Ленобласти также пройдут дожди, там температура воздуха будет немного выше, 10-15 градусов, передает пресс-служба главного управления МЧС РФ по области.

Ранее мы сообщали, что к летнему сезону готовы 14 пляжей в Курортном районе Петербурга. По мнению петербуржцев, лучшим пляжем этого лета "Золотой".

Фото: Piter.tv

