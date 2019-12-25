В пятницу по-летнему теплая погода продолжит радовать петербуржцев

В конце рабочей недели воздух в городе на Неве прогреется до +20…+22 градусов.

В пятницу, 25 сентября, петербуржцев ожидает по-летнему теплая и малооблачная погода. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Грядущей ночью температура воздуха составит +11…+13 градусов. Днем потеплеет до +20…+22 градусов. Обойдется без осадков. Юго-восточный, южный ветер будет дуть со скоростью 3-4 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 мм рт. ст.

Ранее мы писали, что в среду Петербург побил температурный рекорд.

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