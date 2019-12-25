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В среду Петербург побил температурный рекорд
Сегодня, 17:33
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nadezhda_sib

В среду Петербург побил температурный рекорд

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На улице прогрелось до +21 градуса.

В среду, 23 сентября, Петербург поставил первый сентябрьский температурный рекорд. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

По состоянию на 15:00 по московскому времени, столбик термометра поднялся до +21,1 градуса. В предыдущий раз исторический максимум +20,6 градусов был зафиксирован в 1989-м году. 

Отмечается, что это уже 15-й по счету рекорд за 2020-й год. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что регулярное отопление в Петербурге начнется на неделю позже. 

Фото: Piter.TV 

Теги: погода, тепло
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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