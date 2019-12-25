Регулярное отопление в Петербурге начнется на неделю позже

Власти дожидаются, когда среднесуточная температура должна быть не выше +8 градусов.

Петербуржцы начали задаваться вопросом, когда подключат регулярное отопление, потому как с наступлением сентября погода начала заметно ухудшаться.

Глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук рассказал, какие условия должны быть для подключения отопления. Так, учитывая соответствующий норматив, среднесуточная температура должна быть не выше +8 градусов. Отопление подключают в случае резкого похолодания.

Ранее мы писали, что в Смольном рассказали, куда обращаться, если дома не греют батареи.

Фото: ivbg.ru