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Регулярное отопление в Петербурге начнется на неделю позже
Сегодня, 22:21
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smirenny

Регулярное отопление в Петербурге начнется на неделю позже

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Власти дожидаются, когда среднесуточная температура должна быть не выше +8 градусов.

Петербуржцы начали задаваться вопросом, когда подключат регулярное отопление, потому как с наступлением сентября погода начала заметно ухудшаться. 

Глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук рассказал, какие условия должны быть для подключения отопления. Так, учитывая соответствующий норматив,  среднесуточная температура должна быть не выше +8 градусов. Отопление подключают в случае резкого похолодания.

Ранее мы писали, что в Смольном рассказали, куда обращаться, если дома не греют батареи.

Фото: ivbg.ru

Теги: отопление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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