В Смольном рассказали, куда обращаться, если дома не греют батареи

В Петербурге 17 сентября стартовал отопительный сезон.

В ночь на четверг, 17 сентября, в Петербурге стартовал отопительный сезон. Отопление в первую очередь начнет постепенно подаваться в поликлиники, детские сады, школы, дома престарелых, интернаты. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Если батареи не станут горячими в ближайшее время, для начала нужно обратиться в жилищную организацию. В многоквартирных домах подключение зависит от управляющей компании.

До начала осени специалисты провели профилактические работы и там, где это было нужно, устранили недочеты.

Фото: пресс-служба Смольного