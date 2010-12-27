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В пятницу петербуржцев ждет +20 и дожди
Сегодня, 17:41
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nadezhda_sib

В пятницу петербуржцев ждет +20 и дожди

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На протяжении дня в Северной столице будет облачная погода.

В пятницу, 9 августа, в Петербурге будет облачная погода, местами пройдут осадки. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью температура составит +12...+14, днем воздух прогреется до +19...+21. В городе на Неве будет дуть северный и северо-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с. Синоптики прогнозируют кратковременные осадки. Днем атмосферное движение будет повышаться. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге после реставрации открыли фонтан в парке 30-летия Октября

Фото: pixabay.com

Теги: погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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