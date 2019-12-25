В пятницу петербуржцев порадует летняя погода

Температура воздуха днем прогреется до +24…+26 градусов.

В пятницу, 4 мая, в Петербурге ожидается малооблачная без осадков погода. Об этом заявили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха предстоящей ночью составит +11…+13 градусов. Днем горожан порадует по-настоящему летнее тепло +24…+26 градусов. Ветер подует с востока умеренный. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем – понижаться.

Ранее мы писали, что стартовали съемки второго сезона сериала "Ворона" с Боярской и Белым.

Фото: pixabay.com