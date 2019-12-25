Стартовали съемки второго сезона сериала "Ворона" с Боярской и Белым

Новый сезон будет состоять из 12 серий.

Мультимедийный сервис Okko и студия "Мармот-фильм" Валерия Тодоровского объявили о начале съемок второго сезона криминального сериала "Ворона". Главные роли в нем исполнили Елизавета Боярская и Анатолий Белый.

Новый сезон будет состоять из 12 серий. Анна Воронцова (Боярская) перейдет от простых дел к расследованию масштабного преступления. Вместе с напарником Сергеем Кабановым (Белый) они пытаются противостоять неизвестному, который, убивая людей, хочет вовлечь следователей в свою борьбу за справедливость.

Съемки второго сезона пройдут в Петербурге и Ленобласти. Дата выхода сериала пока не называется.

Ранее Елизавета Боярская рассказала, какую роль хотела бы сыграть в кино.

Фото: kinometro.ru