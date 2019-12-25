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Петербуржцев предупредили о гололедице в пятницу
Сегодня, 17:15
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Alena_Zinovieva

Петербуржцев предупредили о гололедице в пятницу

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Дороги города покроются льдом после ночных осадков.

В пятницу, 6 марта, петербуржцев попросили быть аккуратными в связи с образованием на дорогах города гололедицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

В целом, других неблагоприятных погодных метеорологических явлений в городе в этот день не ожидается. В конце рабочей недели воздух прогреется до плюс 5 градусов. Местами ожидаются осадки в виде дождей и мокрого снега. В темное время суток столбик термометра опустится ниже 0 градусов.

Ранее россиянам пообещали "малиновое" лето.

Фото: pixabay.com

Теги: мчс, погода в спб, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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