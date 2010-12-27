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В пятницу на Петербург обрушатся кратковременные дожди
Сегодня, 22:23
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IRINA_CHALKINA

В пятницу на Петербург обрушатся кратковременные дожди

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Однако, в городе будет тепло.

В пятницу, 23 августа, в Петербурге ожидаются кратковременные дожди. Атмосферное давление ночью мало изменится, днем - начнет понижаться. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Петербургу. 

Горожанам и гостям Северной столицы не стоит отчаиваться, ведь, днем столбик термометра поднимется до плюс 19-21 градусов. Ветер будет дуть с юго-западного направления со скоростью 6-11 м/с.

Ранее мы сообщали о том, что в центре Петербурга появился российский флаг "в решетку".

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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