В пятницу на Петербург обрушатся кратковременные дожди

Однако, в городе будет тепло.

В пятницу, 23 августа, в Петербурге ожидаются кратковременные дожди. Атмосферное давление ночью мало изменится, днем - начнет понижаться. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Петербургу.

Горожанам и гостям Северной столицы не стоит отчаиваться, ведь, днем столбик термометра поднимется до плюс 19-21 градусов. Ветер будет дуть с юго-западного направления со скоростью 6-11 м/с.

Ранее мы сообщали о том, что в центре Петербурга появился российский флаг "в решетку".

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