В центре Петербурга появился арт-объект российский флаг в виде решетки

Его автор - художник Константин Бенькович.

В четверг, 22 августа, в центре города на Неве появился необычный арт-объект российский флаг в виде решетки. Его автор - художник Константин Бенькович.

Необычная интерпретация российского флага появилась на Миллионной улице.

День Государственного флага Российской Федерации.

"1991-2019"

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Некоторым петербуржцам такой арт-объект очень понравился. Они отметили, что в Петербурге можно было бы установить побольше таких флагов.

Хорошо, смотрится, надо было больше флагов делать отметили они

Напомним, что осенью прошлого года Бенькович установил на месте убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту арт-объект "Крик".

Ранее мы сообщали о том, что в Буграх на бетонной стене появился легальный стрит-арт.

Фото: предоставлено художником