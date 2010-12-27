В Буграх на бетонной стене появился легальный стрит-арт

Рисунки появились в рамках первого этапа по созданию галереи под открытым небом, на которой еще будут появляться новые творения уличного искусства.

Художники Максим Има, Александр Блот и Миша Маркер создали легальный стрит-арт на бетонной стене у одного из жилых комплексов в Буграх. Рисунки появились в рамках первого этапа по созданию галереи под открытым небом, на которой еще будут появляться новые творения уличного искусства. Об этом сообщила пресс-служба Музея стрит-арта.

Художникам предложили высказаться на одну из трех тем: природа, общение и спорт. Максим Има объединил темы спорта и природы, которые напрямую связаны со здоровым образом жизни.

Работа Саши Блота "Через тернии к звёздам" посвящена преодолению любых трудностей и испытаний ради любимого человека. Герои пробираются друг к другу через колючие шипы.

Миша Маркер в свойственной ему литературоцентричной манере пишет о быстроте смены декораций в жизни и рекомендует в суматохе дней не пропустить самого важного.

Главной задачей проекта считается внедрение легального стрит-арта в городское и жилое пространство.

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Фото: пресс-служба Музея стрит-арта