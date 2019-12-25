В пятницу индекс самоизоляции в Петербурге достиг 1,7 баллов

Это означает, что на улице очень много людей.

Днем в пятницу 15 мая индекс самоизоляции в Петербурге составил 1,7 баллов. Еще недавно такой показатель стал "антирекордным", однако в последние дни цифра в дневное время редко поднимается выше.

Особенно резкий скачок наблюдается в 7 утра, когда с 4,5 баллов индекс опускается до 3,7. Самой высокой отметки в 5,0 Петербург не достигает даже в ночное время.

Напомним, режим повышенной готовности и ограничительные меры продлятся в Северной столице до 31 мая.

Сегодня в городе зафиксировали рекордное количество заболевших коронавирусом.

Фото: Piter.TV