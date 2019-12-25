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В Петербурге выявили 541 новый случай коронавируса
Сегодня, 10:35
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nastya960

В Петербурге выявили 541 новый случай коронавируса

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При этом из больниц выписали 106 человек.

За последние сутки в России подтвердили 10 598 новых случаев коронавируса в 85 регионах, в том числе 4504 (42,5%) случаев без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). 

В Петербурге за последние сутки подтвердили 541 новый случай коронавируса, в Ленобласти – 66 новых случаев. За последние сутки умерли 113 человек, в том числе 5 человек в Петерубурге и один человек в Ленинградской области. 

За последние сутки выписано 4 696 человек, в том числе в Петербурге 106 пациентов и 35 человек в Ленобласти. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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