Полиция эвакуировала 875 человек из ТЦ, судов и больниц из-за сообщений о минировании

Под угрозу попали также мосты и тоннели.

Утром 14 августа шесть районных судов Петербурга, а также отель "Гельвеция" на улице Марата получили анонимные сообщения о заминировании. Как стало известно Piter.TV, неизвестные пообещали бомбы еще и в зданиях торговых центров, вокзалов, больниц и мостов с тоннелями, расположенных в городе и области.

Полиция осмотрела 185 мостов и тоннелей, 92 больницы, 42 ТЦ, 63 автовокзала и упомянутые отель и суды. Ни в одном из объектов не нашли взрывчатых веществ и устройств. При осмотре зданий пришлось эвакуировать 875 человек. Материалы направили в главное следственное управление полиции по Петербургу.

Ранее мы писали, что житель Фрунзенского района обнаружил у своей квартиры гранату и записку с угрозой.

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