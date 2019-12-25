Житель Фрунзенского района обнаружил у своей квартиры гранату и записку с угрозой

Предприниматель из Петербурга обнаружил у своей квартиры гранату. Как выяснилось, она оказалась там не просто так. Piter.TV узнал подробности у источника в правоохранительных органах.
Утром 10-го августа на номер "112" поступило сообщение о индивидуального предпринимателя 1968-го года рождения. Он сообщил о том, что в его доме на проспекте Обуховской обороны был обнаружен подозрительный предмет. Он находился на отгораживающей решетке, отделяющей квартиры.
Правоохранители установили, что это граната Ф-1. Ее разукомплектовала группа ОМОН, которая прибыла на место.
Также в почтовом ящике была записка с угрозой.
С первого раза не получилось пообщаться, но если ты не откажешься от суда, мы придем второй раз и убьем тебя.
говорилось в записке.
Полиция возбудила уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".
Фото носит иллюстративный характер. Источник: Википедия
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