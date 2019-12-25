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В пятницу в Петербурге будет ясно и тепло
Сегодня, 15:39
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В пятницу в Петербурге будет ясно и тепло

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Днем температура воздуха составит +20…+22 градусов.

В пятницу, 6 августа, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Существенных осадков в этот день не ожидается. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Предстоящей ночью температура воздуха в городе опустится до +13…+15 градусов, в окрестностях местами ожидается до +10 градусов. Днем столбики термометров покажут +20…+22 градусов.

Ветер подует ночью с северо-востока со скоростью 2-7 м/с, днем порывы достигнут 6-11 м/с. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ранее мы писали, что в Ленобласти в ближайшие дни будет облачно с прояснениями.

Фото: pexels.com

Теги: погода спб, прогноз погоды
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Аксенов Олег
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