В пятницу в Петербурге будет ясно и тепло

Днем температура воздуха составит +20…+22 градусов.

В пятницу, 6 августа, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Существенных осадков в этот день не ожидается. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Предстоящей ночью температура воздуха в городе опустится до +13…+15 градусов, в окрестностях местами ожидается до +10 градусов. Днем столбики термометров покажут +20…+22 градусов.

Ветер подует ночью с северо-востока со скоростью 2-7 м/с, днем порывы достигнут 6-11 м/с. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ранее мы писали, что в Ленобласти в ближайшие дни будет облачно с прояснениями.

Фото: pexels.com