В пятницу в Петербурге будет ясно и тепло

В пятницу, 6 августа, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Существенных осадков в этот день не ожидается. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Предстоящей ночью температура воздуха в городе опустится до +13…+15 градусов, в окрестностях местами ожидается до +10 градусов. Днем столбики термометров покажут +20…+22 градусов.
Ветер подует ночью с северо-востока со скоростью 2-7 м/с, днем порывы достигнут 6-11 м/с. Атмосферное давление будет слабо понижаться.
Ранее мы писали, что в Ленобласти в ближайшие дни будет облачно с прояснениями.
Фото: pexels.com
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