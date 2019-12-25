В Ленобласти в ближайшие дни будет облачно с прояснениями

На выходных в регионе ожидается усиление дождей.

ФГБУ "Северо-Западное УГМС" опубликовало прогнозы погоды для Ленобласти на ближайшие три дня: согласно данным метеорологов, никаких опасных и неблагоприятных погодных явлений в регионе не ожидается. Чрезвычайных природных ситуаций также не прогнозируется.

6 августа по области ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. Ветер восточный, северо-восточный, ночью - слабый, днем - умеренный. Температура воздуха поднимется днём от +18 до +23 градусов.

7 августа также сохранится облачная с прояснениями погода без существенных осадков ночью и небольшими дождями днем. Ветер местами усилится, станет порывистым. Температура воздуха останется на прежнем уровне: +17...+22 градусов днем.

В то же время метеоцентр "Фобос" прогнозирует усиление дождей на выходных из-за влияния атлантического циклона, идущего к западным границам России.

В связи с похолоданием температура воды в Неве и Финском заливе упала ниже +20 градусов.

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