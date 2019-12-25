Температура воды в Неве и Финском заливе упала ниже +20 градусов

Понижение связано с похолоданием в Петербурге и серии сильных ливней.

Купальный сезон в Петербурге практически подошел к концу, на улице уже не так жарко, температура в реках и озерах значительно снизилась. По данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", температура воды в Неве и Финском заливе опустилась ниже +20 градусов.

В Неве температура воды снизилась до +19 градусов, в Финском заливе до +17..+20 градусов.

Понижение связано с похолоданием в Петербурге и серии сильных ливней. В городе 5 августа также ожидаются местами кратковременные дожди. На погоду в Петербурге окажет влияние очередной атлантический циклон, приближающийся к западным границам России.

Фото: Piter.tv