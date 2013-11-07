Петербург попал под влияние очередного циклона 5 августа

При этом вероятность осадков днем невелика.

В четверг, 5 августа, на погоду в Петербурге окажет влияние очередной атлантический циклон, приближающийся к западным границам России. Его облачная спираль закроет небо плотными облаками, однако вероятность осадков днем невелика. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха в этот день в городе поднимется до +20…+22 градусов, в Ленобласти ожидается +18…+23 градусов. Ветер подует с юго-запада с переходом на северо-восток со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее в небе над Петербургом "пролетел" облачный лебедь.

Фото: Instagram / konstantin_gerdt_