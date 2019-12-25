В пятницу в Петербурге температура днем повысится до +11

Атмосферное давление будет слабо повышаться.

В пятницу, 27 марта, стало известно о том, что в Петербурге температура днем повысится до +11. Об этом сообщают в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

По данным синоптиков, в пятницу в Северной столице ожидается западный слабый ветер. Воздух в городе прогреется до 11 градусов. Осадков не ожидается.

Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее мы сообщали о том, что на внутреннем кольце КАД на весь апрель перекроют две полосы.

Фото:pixabay