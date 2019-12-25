На внутреннем кольце КАД на весь апрель перекроют две полосы

Работы затронут участок между развязками с Софийской улицей и проспектом Обуховской Обороны.

Весь апрель на внутреннем кольце КАД, на участке между развязками с Софийской улицей и проспектом Обуховской Обороны, будут перекрыты две полосы. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Первые две недели апреля для движения закроют первую и вторую полосу, а с 16 по 30 апреля – третью и четвертую. На свободных полосах начнет действовать ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Планово-предупредительные работы на КАД будут вестись круглосуточно, в три смены. На трассе установят временные дорожные знаки, ограничители места производства работ, световую сигнализацию. Информацию о перекрытых полосах выведут для водителей на табло.

Также до конца мая в Петербурге закроется движение по участку Среднеохтинского проспекта.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"