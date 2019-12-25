До конца мая в Петербурге закроется движение по участку Среднеохтинского проспекта

Кроме того, перекроется проезд по части Тарасовой улицы.

С пятницы в Петербурге вступят в силу новые ограничения движения: дороги займут работы по прокладке инженерных сетей, ремонт трамвайных путей и наружного освещения. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

С 27 марта до середины апреля будет затруднительно проехать по набережной Обводного канала от проспекта Обуховской Обороны до Атаманской улицы, а также по самой Атаманской улице у набережной. Днем позже и до 12 апреля продлится ограничение проезда по Московскому проспекту от Алтайской улицы до Типанова. Здесь работы будут идти только по выходным дням.

С 29 марта по 30 мая полностью закроют движение по Среднеохтинскому проспекту на участке от Красногвардейской площади до Цимлянской улицы. Кроме того, перекроется проезд по Тарасовой улице от Среднеохтинского проспекта к Большеохтинскому и по Панфиловой улице от Большеохтинского проспекта к Среднеохтинскому.

Ранее сообщалось, что в Петербурге перекроют движение по улице Ленина до середины апреля.

Фото: Piter.TV