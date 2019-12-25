В пятницу Петербург попал под влияние холодной части циклона

Температура воздуха в этот день поднимется до +14…+16 градусов.

В пятницу, 28 августа, Петербург оказался под влиянием тыловой, холодной части циклона, выходящего в центральную часть Европейской России. Он сформирует преимущественно облачную погоду. Однако возможны кратковременные дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

В этот день температурный фон останется ниже климатической нормы. Столбики термометров в городе поднимутся лишь до +14…+16 градусов. Ветер будет дуть с севера, северо-востока со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее эпидемиолог назвала самое вероятное место заражения коронавирусом.

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