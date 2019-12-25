Самое вероятное место заражения коронавирусом назвала эпидемиолог

Риск подхватить инфекцию наиболее высок в общественном транспорте.

Исполняющая обязанности начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Катаева назвала место, где риск заразиться коронавирусом наиболее высок. По словам специалиста, наибольшую опасность в распространении инфекции представляет общественный транспорт. Об этом пишет "Интерфакс".

Катаева заявила, что с каждым днем людей в метро, автобусах и троллейбусах становится все больше, поэтому важно соблюдать масочный режим, дистанцию и пользоваться антисептиками. Помимо общественного транспорта заразиться коронавирусом можно в любом другом месте. И.о. начальника напомнила людям об осторожности. Сегодня из других городов и стран возвращаются студенты, люди прибывают из отпусков, ослабляются ограничения, введенные в связи с пандемией.

Катаева добавила, что в Петербурге коронавирусом в основном болеют работающие люди и молодежь. 35% заболевших – это люди в возрасте 30-49 лет, на втором месте – люди в возрасте 18-29 лет, на третьем – две группы: 50-64 года и старше 65 лет.

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