В НИИ гриппа в Петербурге испытают китайскую вакцину от COVID-19

Добровольцы могут поучаствовать в тестировании во второй половине сентября.

В четверг, 27 августа, стало известно, что в Петербурге пройдут клинические исследования разработанной в Китае.

Во второй половине сентября добровольцы могут поучаствовать в исследовании, которое пройдет в НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева. В данный момент специалисты проводят доклинические исследования. Отмечается, что она уже проверена на 500 участниках, показала свою безопасность и эффективность, подчеркнули специалисты.

Сообщается, что вакцина аденовирусная, она уже зарегистрирована в Китае и применяется среди военных. На широкий рынок она выйдет после всех исследований. Так, на первом этапе были проведены испытания на 500 добровольцах в Китае, а затем ее испытают 5 тысяч участников из Канады, Бразилии, Арабских Эмиратов и Российской Федерации, в том числе и из Петербурга.

Ранее мы писали, что эксперты уверены, что вводить вакцины от гриппа и коронавируса можно одновременно.

Фото: Piter.TV