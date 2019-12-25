Эксперты уверены, что вводить вакцины от гриппа и коронавируса можно одновременно

Процедура допустима на практике, однако некоторые специалисты предлагают проводить раздельное вакцинирование.

В четверг, 27 августа, стало известно, что некоторые эксперты считают допустимым прививаться от коронавируса и гриппа одновременно. Однако, по мнению другой группы специалистов, удобнее будет проводить раздельное вакцинирование, то есть вводить вторую вакцину через 4 недели.

Отмечается, что вакцинации будут проходить в рамках клинического исследования. Также уточняется, что различий между вакцинами российского производства и иностранного почти нет: состав практически идентичный, потому как антигены общие для всего мира. Различаться могут лишь определенные вещества, однако российские компоненты прошли проверку временем и доказали свою действенность.

Ранее мы писали, что Петербурге к сентябрю заняты 80% коронавирусных коек.

Фото: Piter.TV