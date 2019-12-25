В Петербурге к сентябрю заняты 80% коронавирусных коек

Коечный фонд сократился из-за стабилизации ситуации.

На данный момент в Петербурге заняты 80% коек, которые предназначаются для взрослых, больных коронавирусом. Об этом узнала "Фонтанка.ру" от комитета по здравоохранению города.

Это связано с тем, что в городе снизился коечный фонд: часть перепрофилированных учреждений вернулась к плановой работе. Для детей свободны 37% коек.

По информации комитета по здравоохранению, пики госпитализаций приходятся на понедельник и пятницу.

Ранее в комитете сообщили о том, что у всех заболевших ОРВИ в новом эпидсезоне будут подозревать коронавирус.

Фото: Piter.TV