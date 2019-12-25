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В Петербурге к сентябрю заняты 80% коронавирусных коек
Сегодня, 17:21
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nadezhda_sib

В Петербурге к сентябрю заняты 80% коронавирусных коек

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Коечный фонд сократился из-за стабилизации ситуации.

На данный момент в Петербурге заняты 80% коек, которые предназначаются для взрослых, больных коронавирусом. Об этом узнала "Фонтанка.ру" от комитета по здравоохранению города. 

Это связано с тем, что в городе снизился коечный фонд: часть перепрофилированных учреждений вернулась к плановой работе. Для детей свободны 37% коек. 

По информации комитета по здравоохранению, пики госпитализаций приходятся на понедельник и пятницу. 

Ранее в комитете сообщили о том, что у всех заболевших ОРВИ в новом эпидсезоне будут подозревать коронавирус. 

Фото: Piter.TV

Теги: койки, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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