В пяти регионах СЗФО снизился показатель заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю

Прирост заболеваемости коронавирусом снизился, в том числе, в Петербурге.

Северо-Западный федеральный округ немного опережает средний общероссийский показатель по заболеваемости коронавирусом. Подсчеты осуществил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За прошедшую неделю, с 20 по 26 июня, средний показатель прироста по РФ составил 1,09%, в то время как в СЗФО он достиг 1,11%.

Стоит отметить, что показатель снизился в Петербурге, Вологодской, Калининградской, Ленинградской областях и Ненецком автономном округе. На том же уровне, как и ранее (1,12%) он остался в Мурманской области. Прирост заметен в Псковской области, Республике Карелия и Архангельской области.

Напомним, сегодня в России было зафиксировано 6800 новых случаев заболевания COVID-19.

График: ИЦК