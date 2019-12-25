За сутки от коронавируса в России излечилось 8 988 человек.

В России зафиксировано 6 800 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,1%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 620 794 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 813. Далее идут Московская область — 390, Ханты-Мансийский АО — 295, Санкт-Петербург — 223, Нижегородская область — 210.

За сутки от коронавируса в России излечилось 8 988 человек. За весь период — 384 152.

За минувшие сутки скончались 176 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умер 8 781 человек.

Отмечается, что у 28,5% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее мы рассказывали, что за минувшие сутки на коронавирус обследовали более 20 тысяч человек.