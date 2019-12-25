В пяти районах Петербурга снесли незаконные торговые точки

Всего специалисты освободили 23 земельных участка.

На минувшей неделе в Кировском, Красносельском, Приморском, Центральном и Калининском районах сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) совместно с "Центром повышения эффективности использования государственного имущества" освободили 23 земельных участка, которые незаконно использовали под торговые точки. Об этом сообщили в пресс службе комитета.

В ходе проверок у станции метро "Гражданский проспект" снесли восемь незаконных торговых точек, у "Проспекта Ветеранов" – пять, у "Академической" – две. Еще несколько торговых лавочек прикрыли на улицах Маршала Захарова и Савушкина, а также у Дворцовой площади.

Всех нарушителей привлекут к административной ответственности, которая предусматривает наложение штрафа.

Ранее в центре Петербурга освободили восемь незаконно используемых помещений.

Фото: пресс-служба ККИ