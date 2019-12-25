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В пяти районах Петербурга снесли незаконные торговые точки
Сегодня, 12:28
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В пяти районах Петербурга снесли незаконные торговые точки

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Всего специалисты освободили 23 земельных участка.

На минувшей неделе в Кировском, Красносельском, Приморском, Центральном и Калининском районах сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) совместно с "Центром повышения эффективности использования государственного имущества" освободили 23 земельных участка, которые незаконно использовали под торговые точки. Об этом сообщили в пресс службе комитета. 

В ходе проверок у станции метро "Гражданский проспект" снесли восемь незаконных торговых точек, у "Проспекта Ветеранов" – пять, у "Академической" – две. Еще несколько торговых лавочек прикрыли на улицах Маршала Захарова и Савушкина, а также у Дворцовой площади. 

Всех нарушителей привлекут к административной ответственности, которая предусматривает наложение штрафа.

Ранее в центре Петербурга освободили восемь незаконно используемых помещений.

Фото: пресс-служба ККИ

Теги: земельные участки, сотрудники кки, торговые точки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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