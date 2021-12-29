В пяти городах Казахстана арестовали причастных к массовым беспорядкам

У злоумышленников изъяли оружие и боеприпасы.

В Казахстане обезврежено несколько организованных преступных групп, причастных к организации январских массовых беспорядков. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел республики.

Преступников выявили в пяти городах: Нур-Султане, Алма-Ате, Актобе, Усть-Каменогорске и Кызылорде. В ведомстве отметили, что среди задержанных есть как лидеры ОПГ, так и рядовые участники.

В отношении всех задержанных избрана мера пресечения – содержание под стражей. Проводится досудебное расследование. из сообщения МВД Казахстана

У злоумышленников изъяли оружие и боеприпасы, в том числе два автомата Калашникова, четыре пистолета "Глок" и гладкоствольный карабин "Сайга-410".

По словам первого замглавы МВД Казахстана Марата Кожаева, на данный момент арестованы более 790 подозреваемых в грабежах и других преступлениях в ходе массовых беспорядков.

Ранее ФСБ ликвидировала в Крыму ячейку террористической организации.

Фото: МВД Казахстана