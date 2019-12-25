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В пять поликлиник Калининского района закупят современное медицинское оборудование
Сегодня, 10:40
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В пять поликлиник Калининского района закупят современное медицинское оборудование

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На закупку оборудования выделили 84 млн рублей.

В пяти поликлиниках Калининского района обновят оборудование. Конкурсы на выбор подрядчика уже проведены. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Речь идет о поликлиниках №№ 86, 96, 112, 118 и детской поликлинике №29. Туда поступят маммографы, аппараты УЗИ, флюорограф, оборудование для эндоскопических исследований.

На закупку оборудования в Калининском районе выделили 84 млн рублей, из них половина средств — федеральные. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге планируется отремонтировать порядка 70 поликлиник. 

Фото: Pexels

Теги: калининский район, медицинское оборудование, поликлиника
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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