В Петербурге планируется отремонтировать порядка 70 поликлиник

На эти цели в 2021 году заложено 3,8 млрд рублей.

В Петербурге в текущем году планируется отремонтировать до 70 поликлиники. Работы проведут в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения города на 2021-2025 годы. Об этом рассказали в пресс-службе комздрава.

Целью программы является повышение качества оказания первичной медпомощи и ее доступности, поликлиники обновят и переоснастят новым оборудованиям, в учреждениях решат проблемы с кадровым дефицитам и введут стандарты "бережливой поликлиники". Объем выделенных на программу средств до 2025 года составит 21 млрд рублей.

На 2021 год заложено 3,8 млрд рублей, ремонты пройдут в 11 поликлиниках Приморского района, в 10 – Пушкинского, 9 – Невского, по 7 поликлиник обновят во Фрунзенском и Кировском районах, по 6 – в Красносельском и Василеостровском, по 4 – в Московском, Красногвардейском, Петроградском, 3 – в Адмиралтейском. Еще по одному учреждению отремонтируют в Выборгском, Колпинском, Калининском, Петродворцовом и Кронштадтском районах.

Ранее мы писали, что петербургский врач рассказал, куда потратит выигранные в конкурсе у Дудя деньги.

Фото: Piter.TV