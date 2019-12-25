Петербургский врач рассказал, куда потратит выигранные в конкурсе у Дудя деньги

Медику полагается приз в размере 1 млн рублей.

Врач из Петербурга Сергей Иевков стал победителем конкурса Юрия Дудя и выиграл приз в размере 1 млн рублей. В интервью "Невским Новостям" медик рассказал, куда потратит эти деньги.

Сергей Иевков работает врачом-анестезиологом в реанимации в Национальном медицинском исследовательском центре имени Алмазова. Три года назад он организовал проект "Благотворительная больница", цель которого – оказание медицинской помощи бездомным петербуржцам.

"Мы работаем также в приютах, заброшенных помещениях и подвалах", - пояснил врач.

Идея написать Дудю о своем проекте пришла после просмотра выпуска, в котором снимался кинокритик Антон Долин. Именно в этом интервью Дудь анонсировал конкурс. Участникам нужно было ответить на два вопроса: какой проект вы хотите реализовать, и какое для этого нужно образование.

Сергей заявил, что для достижения цели ему нужны всего 300 тысяч рублей. По его словам, у него не хватает определенных знаний в сфере благотворительности. Поэтому он хотел бы пройти курсы Московской школы профессиональной филантропии для лидеров НКО.

"Обучение там платное. И все карты сошлись: я узнал про конкурс, узнал про школу, в которую планировал подавать заявку. После этого я написал Юрию, что мне нужен не миллион, а всего 300 тысяч", - отметил медик.

Пока Сергей не получил выигрышных денег. Согласно условиям конкурса, вручение приза будет публичным. Команда блогера еще не связывалась с врачом. Пару дней назад у него уточнили номер телефона и пообещали подготовить акт передачи денег в ближайшее время.

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Фото: Instagram / vrach_v_bolshom_gorode