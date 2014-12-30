Соревнования проходят во Дворце культуры имени Кирова.

Сборная петербургского метро участвует в турнире по ресторанному спорту. Об этом рассказал 20 марта телеканал "Санкт-Петербург".

Победители соревнования получают главный приз – Кубок правительства. Всего в конкурсе участвуют 12 команд со всего мира: из России, Азербайджана, Болгарии и Индии. В каждой по три участника – повар, официант и сомелье. Сборная метрополитена участвует в турнире впервые.

Жюри конкурса оценивает вкус пищи, качество приготовления, подачу и сочетание блюд с напитками.

Ранее мы сообщали, что кафе Bio My Bio бывшей жены музыканта Сергея Шнурова Матильды получило престижную премию.

Фото: Piter.tv