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В пятницу в Ленобласти ожидаются кратковременные дожди
Сегодня, 17:57
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lizapoluda

В пятницу в Ленобласти ожидаются кратковременные дожди

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Днем незначительно потеплеет.

В пятницу, 17 июля, в Ленинградской области сохранится переменная облачность. В восточных районах снова пройдут небольшие дожди. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

В ночное время суток максимальная температура составит +13 градусов, а минимальная - +8. После рассвета ожидается потепление до +24 градусов.

Ветер в течение суток будет слабым: его порывы достигнут от 4 до 9 м/с.

Атмосферное давление незначительно понизится.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти пройдет конкурс в честь для образования региона.

Фото: Pixabay

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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