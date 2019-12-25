В пятницу в Ленобласти ожидаются кратковременные дожди

Днем незначительно потеплеет.

В пятницу, 17 июля, в Ленинградской области сохранится переменная облачность. В восточных районах снова пройдут небольшие дожди. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

В ночное время суток максимальная температура составит +13 градусов, а минимальная - +8. После рассвета ожидается потепление до +24 градусов.

Ветер в течение суток будет слабым: его порывы достигнут от 4 до 9 м/с.

Атмосферное давление незначительно понизится.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти пройдет конкурс в честь для образования региона.

Фото: Pixabay