В Ленобласти пройдет конкурс в честь для образования региона

Граждае могут выразить свою любовь к родному краю в любой форме.

В четверг, 16 июля, было объявлено начало регионального конкурса "Ленинградская область – моя малая Родина" при поддержке местных МФЦ. Об этом сообщила пресс-служба областного Правительства.

Свои работы могут представить все местные жители в любой творческой форме. Так, к участию допускаются авторы стихов и песен, прозы, рисунков, фотографий и видеороликов, связанных с родным регионом. Победители получат интересные призы.

Добавим, что при отправке произведения необходимо указать свои данные, в том числе – имя, адрес электронной почты, телефон и ссылки на социальные сети. Работы ждут до конца июля на электронный адрес press@mfc47.ru.

Ранее мы рассказали о том, что день Ленинградской области во Всеволожске решили перенести на следующий год.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области