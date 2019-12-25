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В Ленобласти пройдет конкурс в честь для образования региона
Сегодня, 14:36
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В Ленобласти пройдет конкурс в честь для образования региона

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Граждае могут выразить свою любовь к родному краю в любой форме.

В четверг, 16 июля, было объявлено начало регионального конкурса "Ленинградская область – моя малая Родина" при поддержке местных МФЦ. Об этом сообщила пресс-служба областного Правительства.

Свои работы могут представить все местные жители в любой творческой форме. Так, к участию допускаются авторы стихов и песен, прозы, рисунков, фотографий и видеороликов, связанных с родным регионом. Победители получат интересные призы.

Добавим, что при отправке произведения необходимо указать свои данные, в том числе – имя, адрес электронной почты,  телефон и ссылки на социальные сети. Работы ждут до конца июля на электронный адрес press@mfc47.ru.

Ранее мы рассказали о том, что день Ленинградской области во Всеволожске решили перенести на следующий год.

Фото:   Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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