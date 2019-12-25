В пушкинском хосписе для молодых людей будут оказывать помощь врачи, психологи и соцработники

Во взрослом хосписе бывшим подросткам было бы сложность найти общий язык с другими пациентами из-за разницы в возрасте. Поэтому было принято создать учреждение для молодых людей.

В Пушкине открылся хоспис для пациентов от 18 до 25 лет. Он работает по особой программе. Об этом сообщил в своем tg-канале губернатор города Александр Беглов.

В медцентре больным будут оказывать не только медицинскую, но и психологическую помощь. Кроме того, здесь есть социальные работники.

Хоспис для "молодых взрослых" предназначен для пациентов, которым пришло время покидать детский хоспис. Во взрослом хосписе бывшим подросткам было бы сложность найти общий язык с другими пациентами из-за разницы в возрасте. Поэтому было принято создать учреждение для молодых людей.

Фото: Piter.tv (архив)