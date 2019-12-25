В психоневрологических интернатах Петербурга началась вакцинация от коронавируса

В социальных учреждениях вакцинацию проводят выездные бригады.

В соцучреждения Петербурга, включая психоневрологические интернаты, началась вакцинация от коронавируса. Об этом рассказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

В социальных учреждениях вакцинацию проводят выездные бригады. На данный момент в городе организован 121 пункт для вакцинации от COVID-19. Организовывать мобильные пункты у станций метро пока что не планируется. Лисовец отметил, что пока что погодные условия не позволяют проводить вакцинацию в мобильных пунктах. Это не комфортно и медикам, и пациентам.

Лисовец добавил, что за неделю в Петербурге госпитализировали 2 365 человек с коронавирусом и подозрением на него. Показатель снизился на 20%.

В Петербурге разработают систему учета вакцин и лекарств от коронавируса.

Фото: Piter.tv