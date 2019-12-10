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В Петербурге разработают систему учета вакцин и лекарств от коронавируса
Сегодня, 19:43
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smirenny

В Петербурге разработают систему учета вакцин и лекарств от коронавируса

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В Смольном обсудили три вопроса, связанные с переходом к цифровой трансформации здравоохранения.

В пятницу, 12 февраля, чиновники обсудили переход к цифровой трансформации здравоохранения. Так, были затронуты обеспечение лекарствами больных с коронавирусом, ПЦР-исследованиям и вакцинация от COVID-19. Об этом сообщили в Смольном. 

Проекты будут размещен на сайте комитета по здравоохранению после того, как будут полностью доработаны. По словам вице-губернатора Олега Эргашева, специалисты должны сформировать эффективную модель цифровой трансформации системы городского здравоохранения с учетом накопленного опыта борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Чиновник поручил внедрить стандарты лечения пациентов с коронавирусом, а также предусмотреть телемедицинские консультации, качественную диспансеризацию, выдачу лекарств людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

 Ранее мы писали, что переболевшую коронавирусом Фрейндлих выписали из больницы.

Фото: Piter.TV

Теги: здравоохранение, цифровизация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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