В Петербурге разработают систему учета вакцин и лекарств от коронавируса

В Смольном обсудили три вопроса, связанные с переходом к цифровой трансформации здравоохранения.

В пятницу, 12 февраля, чиновники обсудили переход к цифровой трансформации здравоохранения. Так, были затронуты обеспечение лекарствами больных с коронавирусом, ПЦР-исследованиям и вакцинация от COVID-19. Об этом сообщили в Смольном.

Проекты будут размещен на сайте комитета по здравоохранению после того, как будут полностью доработаны. По словам вице-губернатора Олега Эргашева, специалисты должны сформировать эффективную модель цифровой трансформации системы городского здравоохранения с учетом накопленного опыта борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Чиновник поручил внедрить стандарты лечения пациентов с коронавирусом, а также предусмотреть телемедицинские консультации, качественную диспансеризацию, выдачу лекарств людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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Фото: Piter.TV