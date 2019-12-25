В психиатрической больнице Святого Николая Чудотворца выявили случаи коронавируса

Всех пациентов с коронавирусом переводят в перепрофилированные стационары.

Случаи заражения коронавирусом выявили в психиатрической больнице Святого Николая Чудотворца Петербурге. Об этом РИА Новости сообщили в городском комитете по здравоохранению.

На данный момент в учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия, всех пациентов с коронавирусом переводят в перепрофилированные стационары.

Больница Святого Николая Чудотворца – старейшая психиатрическая больница Северной столицы. В ней расположены 900 коек, функционируют 18 отделений, из них – 6 женских и 6 мужских, четыре отделения принудительного лечения, дневной стационар, одно реабилитационное отделение, отделение трудовой реабилитации.

Петербургу ежедневно требуется 250 тысяч масок и 40 тысяч костюмов для медиков.

Фото: Piter.TV