В психбольнице Святого Николая Чудотворца закончена обсервация

Сотрудники больницы смогли вернуться домой.

Вечером в среду, 8 июля, стало известно, что более 220 сотрудников психиатрической лечебницы Святого Николая Чудотворца смогли вернуться домой. Об этом сообщили в Смольном.

Обсерватор был организован по требованию Роспотребнадзора с 16 июня. Медперсонал был закреплен за отделениями учреждения и не мог покинуть стены больницы. Руководитель ведомства Наталия Башкетова сняла ограничения с 8 июля. Весь медперсонал, за исключением дежурных смен, отпустили домой. Прием пациентов начнется с 9 июля, когда проведут заключительную дезинфекцию.

Сотрудникам выплатят денежные средства по Постановлению Правительства РФ №415. За май направят 1,2 миллиона рублей, за июнь 4,3 миллиона рублей. Уточняется, что за июнь выплаты получат 343 сотрудника.

Ранее мы писали, что медработников психбольницы Святого Николая Чудотворца не отпускают после карантина.

Фото: Piter.TV