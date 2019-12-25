Медработников психбольницы Святого Николая Чудотворца не отпускают после карантина

223 медработника заперты вместе с пациентами с 16 июня.

В понедельник, 6 июля, стало известно, что 223 медработника психиатрической больницы Святого Николая Чудотворца находятся в больнице с 16 июня вместе с пациентами. Об этом сообщила радиостанция "Эхо Москвы".

Срок обсервации уже истек, но Роспотребнадзор не реагирует на просьбы руководства снять затянувшийся карантин. Отмечается, что у пациентов и сотрудников в большинстве отделений отрицательные результаты мазков на коронавирус. Одна из работниц поделилась, что персонал находится в экстремальной обстановке и уже морально истощен. Девушка рассказала, что работники не могут выполнять свои обязанности нормально.

Мы засыпаем и просыпаемся под крики больных... В ванную, в туалет мы занимаем очередь уточнила медработник.

Ранее мы писали, что в Петербурге ждут три самолета из Англии, Норвегии и Таджикистана.

Фото: Piter.TV