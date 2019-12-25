В Петербурге ждут три самолета из Англии, Норвегии и Таджикистана

В общей сложности на родину вернутся 255 россиян.

В понедельник, 6 июля, в Пулково ожидают три вывозных рейса из Англии, Норвегии и Таджикистана. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В общей сложности на родину вернутся 255 россиян. Большинство из них жители Петербурга и Ленобласти, еще 62 человека живут в других регионах России.

Все прибывшие из-за границы россияне будут обязаны пройти обязательный 14-дневный карантин либо у себя дома, либо в обсерваторах в Курортном районе. В аэропорту путешественников будут встречать представители Роспотребнадзора и медработники, которые проверят температуру и возьмут тест на коронавирус. После всех людей развезут по адресам.

Всего с начала апреля в Петербург прилетели более 500 спецрейсов, на борту которых было более 5 тысяч человек.

Ранее мы писали, что в понедельник утром в Пулково отменили более 15 рейсов.

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