В Петербурге ждут три самолета из Англии, Норвегии и Таджикистана

В понедельник, 6 июля, в Пулково ожидают три вывозных рейса из Англии, Норвегии и Таджикистана. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
В общей сложности на родину вернутся 255 россиян. Большинство из них жители Петербурга и Ленобласти, еще 62 человека живут в других регионах России.
Все прибывшие из-за границы россияне будут обязаны пройти обязательный 14-дневный карантин либо у себя дома, либо в обсерваторах в Курортном районе. В аэропорту путешественников будут встречать представители Роспотребнадзора и медработники, которые проверят температуру и возьмут тест на коронавирус. После всех людей развезут по адресам.
Всего с начала апреля в Петербург прилетели более 500 спецрейсов, на борту которых было более 5 тысяч человек.
Ранее мы писали, что в понедельник утром в Пулково отменили более 15 рейсов.
Фото: pixabay.com
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